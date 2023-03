Travis Ganong se retirera à la fin de la saison

L'Américain Travis Ganong disputera ses dernières courses de la Coupe du monde à Aspen et à Soldeu. Il se retirera de la compétition à la fin de la saison à l'âge de 34 ans.

'J'ai atteint mes objectifs, gagner des courses de la Coupe du monde, une médaille aux Mondiaux et j'ai lutté pour une médaille au cours de plusieurs Jeux olympiques', a déclaré l'Américain.

A l'occasion des Championnats du monde à domicile en 2015 à Beaver Creek, Ganong a enlevé l'argent en descente, pris en sandwich entre le champion du monde Patrick Küng et le troisième Beat Feuz. Il a fêté deux victoires en Coupe du monde et six places sur le podium, la dernière cet hiver avec une troisième place lors de la deuxième descente de Kitzbühel.

/ATS