Triplé norvégien dans le géant de Sölden, Caviezel 9e

Les Norvégiens ont frappé fort dans le géant de Sölden en signant le triplé, Alexander Steen Olsen s'imposant devant Henrik Kristoffersen et Atle Lie McGrath.

Meilleur Suisse, Gino Caviezel s'est classé 9e, alors que le néo-Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a terminé 4e.

En tête après la première manche, Steen Olsen a maîtrisé ses nerfs sur le second parcours pour s'imposer avec 0''65 d'avance sur Kristoffersen et 0''66 sur McGrath. Il cueille ainsi à 23 ans sa deuxième victoire en Coupe du monde, après avoir enlevé le slalom de Palisades Tahoe en février 2023.

La Norvège, dont le dernier triplé remontait au super-G de Val Gardena en décembre 2015, peut même se permettre de fêter un quadruplé. Lucas Pinheiro Braathen, qui défend désormais les couleurs du Brésil, a déjà démontré qu'il jouerait les premiers rôles cette saison: il a gagné 15 places en deuxième manche.

Tumler manque le coche

Marco Odermatt éliminé en première manche et Loïc Meillard forfait pour cette course, on comptait sur Thomas Tumler pour jouer les leaders. Le Grison, 3e de la finale de Saalbach en mars, a brillé sur le premier parcours (4e). Mais il a manqué son affaire en seconde manche (28e et moins bon chrono).

Tumler, qui restait sur cinq top 10 consécutifs dans la discipline, se classe 14e. Il laisse même le statut de meilleur Suisse à Gino Caviezel, qui a gagné une place l'après-midi après avoir pourtant commis une grosse faute en seconde manche.

Justin Murisier, 25e sur le premier tracé, a en revanche su lâcher les chevaux en finale. Le Bagnard a gagné huit places pour se terminer 17e. A l'inverse, Livio Simonet a reculé du 24e au 27e rang après une seconde manche manquée. Dernier Suisse qualifié pour la manche finale, Fadri Janutin (17e le matin) a été éliminé.

La remontada de Braathen

Parmi les 'revenants', Lucas Pinheiro Braathen (24 ans) s'est donc logiquement montré le plus rapide après seulement un an d'absence. Le Norvégien a même réussi une performance de choix: 19e sur la manche initiale avec le dossard no 41, il a signé tout simplement le meilleur chrono sur le second parcours.

Marcel Hirscher (35 ans), 28e de la première manche avec le dossard 34, a quant à lui terminé 23e et inscrit 8 points pour son retour aux affaires. Le néo-Néerlandais a souffert en fin de parcours sur les deux manches, 2051 jours après son dernier départ en Coupe du monde (le 17 mars 2019).

