Un 38e succès pour Odermatt, 1er du super-G de Beaver Creek

Battu par son pote Justin Murisier vendredi en descente, Marco Odermatt a retrouvé 'sa' place au centre du podium 24 heures plus tard à Beaver Creek.

Le Nidwaldien a remporté le premier super-G de l'hiver pour cueillir son 38e succès en Coupe du monde.

Marco Odermatt était déjà le septième skieur le plus titré de l'histoire sur le Cirque blanc avant cette 38e victoire, qui le rapproche à deux longueurs du no 1 helvétique Pirmin Zurbriggen. Seules Vreni Schneider (55 succès) et Lara Gut-Behrami (45) ont fait mieux côté suisse.

Samedi, Marco Odermatt est le seul Suisse à s'être illustré sur la piste 'Birds of Prey'. Le Grison Gino Caviezel a rendu une copie propre, terminant 7e mais à 0''36 du top 3. Justin Murisier s'est quant à lui classé 17e (à 1''30) au lendemain de sa première victoire en Coupe du monde.

Le Bagnard partage d'ailleurs le 17e rang avec le Fribourgeois Alexis Monney, qui n'a pu s'élancer qu'à la suite du forfait d'Arnaud Boisset. Stefan Rogentin et Loïc Meillard, respectivement 1er et 2e du super-G des finales de Saalbach ce printemps (devant Boisset), ont en revanche échoué hors du top 20.

La différence sur le bas

Marco Odermatt a forcé la décision sur le bas du parcours samedi, à la glisse. Devancé de 22 centièmes par Cyprien Sarrazin au dernier pointage intermédiaire, il a été flashé à 113,73 km/h - soit la meilleure vitesse instantanée - juste avant la ligne d'arrivée et a devancé son rival français de 18 centièmes.

Sarrazin s'est ainsi parfaitement repris après sa décevante 9e place en descente. Le podium est complété par le surprenant Autrichien Lukas Feuerstein, porteur du dossard no 24, qui a concédé 0''47 à Odermatt. Les modestes Fredrik Moeller (dossard 32) et Giovanni Franzoni (39) sont quant à eux ex-aequo au 4e rang.

