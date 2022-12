Un 78e succès pour Shiffrin, un 7e rang pour Gut-Behrami

Mikaela Shiffrin a signé son 78e succès en Coupe du monde en s'adjugeant mardi le premier géant de Semmering.

L'Américaine a devancé de 0''13 sa dauphine, Petra Vlhova, alors que Lara Gut-Behrami a décroché la 7e place.

Leader avec une marge de 0''72 sur la Slovaque au terme de la première manche, Mikaela Shiffrin a parfaitement géré son affaire sur le second parcours. Elle s'impose pour la 15e fois en géant, la première depuis Courchevel en décembre 2021.

La skieuse du Colorado n'est donc plus qu'à huit longueurs du record absolu de victoires, propriété du Suédois Ingemar Stenmark, et à quatre du record féminin détenu par Lindsey Vonn. Elle prend par ailleurs le large au général de la Coupe du monde, où elle possède 205 points d'avance sur Sofia Goggia (absente à Semmering).

Gut-Behrami dans le coup

Victorieuse à Killigton et 7e à Sestrières dans la spécialité, Lara Gut-Behrami a terminé à 1''43 de Mikaela Shiffrin et à 1''12 de la troisième marche du podium occupée par Marta Bassino. La Tessinoise conserve la 3e place du classement de la discipline, avec désormais 68 points de retard sur la leader Marta Bassino.

Michelle Gisin a quant à elle pris une encourageante 12e place (à 2''17 de la gagnante), sur la lancée de son quatrième rang obtenu en super-G à St-Moritz. L'Obwaldienne, 25e à Killington et 24e à Sestrières en géant, signe ainsi son premier top 15 de la saison dans une discipline technique.

Rast 27e

Quatre autres Suissesses ont inscrit des points dans ce géant, première des huit épreuves techniques consécutives programmées d'ici au 10 janvier. Mais seule Simone Wild (19e) est parvenue à progresser en deuxième manche. Andrea Ellenberger a reculé au 20e rang, Wendy Holdener se contentant d'une 23e place.

Quatrième skieuse à s'élancer en deuxième manche sur une piste qui a rapidement marqué en raison du redoux, Camille Rast n'a pas non plus signé d'exploit. La Valaisanne de 23 ans, toujours en quête de repères sur son nouveau matériel (et d'un premier top 20 cette saison), a terminé 27e.

/ATS