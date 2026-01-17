Un slalom très ouvert à Wengen

Les courses de Wengen se concluent dimanche avec un slalom qui s'annonce particulièrement ouvert ...
Un slalom très ouvert à Wengen

Un slalom très ouvert à Wengen

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER

Les courses de Wengen se concluent dimanche avec un slalom qui s'annonce particulièrement ouvert. Loïc Meillard est toujours à la recherche d'un premier succès dans la discipline cet hiver.

Sur les six slaloms disputés jusqu'à présent cette saison, cinq vainqueurs différents ont levé les bras. Seul l'étonnant français Paco Rassat a remporté deux victoires, dont la semaine dernière à Adelboden, où Loïc Meillard a connu l'élimination en 2e manche.

Meillard, champion du monde en titre de la discipline, n'a toujours pas gagné cet hiver entre les piquets serrés. A Wengen, son meilleur résultat est une deuxième place (2023). Quant au très régulier Tanguy Nef, la quête d'un premier podium en Coupe du monde est toujours d'actualité.

La première manche est prévue à 10h00, la deuxième à 13h00.

/ATS
 

