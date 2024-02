Vers un apaisement à Crans-Montana

Le temps est à l'apaisement entre toutes les parties concernées par les Championnats du monde 2027 à Crans-Montana.

Dans un communiqué de la FIS paru mardi, la Fédération internationale de ski évoque un apaisement et la recherche d'une solution commune pour la tenue des Mondiaux en Valais.

'Swiss-Ski et le comité d'organisation des Championnats du monde sont heureux que les bases soient rétablies pour une solution et une signature rapides de l'accord d'hébergement', a déclaré Diego Züger, co-CEO de Swiss-Ski. 'Nous continuerons à honorer pleinement nos engagements et nous nous sentons renforcés dans notre conviction de pouvoir mener les négociations à une bonne conclusion', selon un communiqué de Swiss-Ski.

C'est un communiqué de la FIS qui avait mis le feu aux poudres. En substance, la fédération internationale affirmait que Crans-Montana n'avait pas les garanties financières promises lorsque sa candidature avait été choisie.

/ATS