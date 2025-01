Vlhova déclare forfait pour les Mondiaux

Petra Vlhova doit déclarer forfait pour les championnats du monde de Saalbach.

La championne olympique de slalom et ancienne championne du monde de géant ne sera pas remise à temps après une déchirure des ligaments croisés.

Vlhova a ainsi perdu la bataille contre le temps, comme l'a expliqué son entraîneur Mauro Pini dans un communiqué publié par le management de la Slovaque. 'La rééducation de son genou va enfin dans la bonne direction', a déclaré le Tessinois, 'mais les contretemps de décembre et janvier l'empêchent de participer aux Championnats du monde'.

Petra Vlhova a désormais déjà en ligne de mire les Jeux olympiques qui se dérouleront dans un an à Cortina d'Ampezzo. La gagnante du classement général de la Coupe du monde 2021 s'était déchiré les ligaments croisés et internes il y a exactement un an lors de sa course à domicile à Jasna.

/ATS