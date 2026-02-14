Wendy Holdener renonce au géant

L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche ...
Wendy Holdener renonce au géant

Wendy Holdener renonce au géant

Photo: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

L'équipe de Suisse ne comptera que trois athlètes au départ du géant olympique des dames dimanche à Cortina. Wendy Holdener a décidé à la dernière minute de ne pas participer, a annoncé Swiss-Ski.

La Schwytzoise se concentre d'ores et déjà sur le slalom de mercredi. Elle consacrera le temps gagné grâce à son forfait à des entraînements supplémentaires dans sa discipline de prédilection.

Camille Rast, Vanessa Kasper et Sue Piller représenteront la Suisse dans le géant dominical, dont la première manche est prévue à 10h.

/ATS
 

Actualités suivantes

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Pas de miracle pour Gregor Deschwanden au grand tremplin

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 21:05

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 15:03

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 13:31

Annulation de la Franches Nordique

Annulation de la Franches Nordique

Ski    Actualisé le 13.02.2026 - 11:29

Articles les plus lus

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

Annulation de la Franches Nordique

Annulation de la Franches Nordique

Ski    Actualisé le 13.02.2026 - 11:29

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 13:31

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Deux nouvelles médailles suisses en géant

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 15:03

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 04:35

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23

Annulation de la Franches Nordique

Annulation de la Franches Nordique

Ski    Actualisé le 13.02.2026 - 11:29

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Relais: Les Suissesses terminent 7e, la Norvège sacrée

Ski    Actualisé le 14.02.2026 - 13:31

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Malorie Blanc peut-elle refaire le coup de Crans?

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 04:35

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Lindsey Vonn a été opérée une troisième fois de la jambe gauche

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Pour Patrice Morisod, « Franjo, c'est l'insouciance »

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 12:07

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Les Suissesses loin des Suédoises sur le 10 km

Ski    Actualisé le 12.02.2026 - 15:23