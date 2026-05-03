Première victoire en LMP2 pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy confirme son bon début de saison par un triomphe en France ! Près d’un mois après un podium en ouverture d’exercice, le pilote jurassien a remporté les 4 Heures du Castellet dimanche après-midi en catégorie LMP2 à l’occasion de la 2e manche du Championnat d’Europe d’endurance. La voiture du Team United Autosports a devancé l’écurie Inter Europol Competition de 8’’.

Grégoire Saucy remporte une course à ce niveau pour la première fois de sa carrière. Le Vadais et ses coéquipiers, l’Australien Griffin Peebles et le Britannique Benjamin Hanley, prennent la tête du Championnat d’Europe avec 40 points récoltés en deux courses. /cra