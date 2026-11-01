Antonelli sur la voie royale pour être titré au Mexique

Le week-end du sacre pour Kimi Antonelli? Sauf scénario incroyable, l'Italien de 20 ans devrait décrocher au volant de sa Mercedes son premier titre de champion du monde de Formule 1 dimanche.

Avec seulement deux points à inscrire, le pilote Mercedes est sur la voie royale pour être couronné. Antonelli peut se contenter d'une neuvième place, mais même s'il terminait au-delà ou qu'il était contraint à l'abandon, il pourrait tout de même être titré si aucun de ses deux derniers adversaires anglais, son coéquipier George Russell (Mercedes) ou Lewis Lamilton (Ferrari), ne s'impose.

Il semble donc presque impossible que l'Italien ne soit pas sacré dimanche dans la ferveur de l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico.

Lutte serrée pour la deuxième place

En attendant de pouvoir éventuellement se battre pour le titre en 2027, Russell va déjà devoir défendre sa deuxième place au championnat, plus que jamais menacée par trois concurrents.

Hamilton, le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui reste sur six podiums dont deux victoires, et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) sont revenus respectivement à seulement 1, 6 et 9 points du pilote Mercedes.

Ce week-end au Mexique sera aussi marqué par la retour devant son public du héros local Sergio Pérez (Cadillac), absent l'an dernier et qui atteindra la barre symbolique des 300 départs en Grand Prix dimanche, devenant le septième pilote le plus capé de l'histoire de la F1.

/ATS