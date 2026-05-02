Le GP de Miami avancé de 3 heures

Le départ du Grand Prix de Miami, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 prévue ...
Le GP de Miami avancé de 3 heures

Le GP de Miami avancé de 3 heures

Photo: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier

Le départ du Grand Prix de Miami, quatrième manche du championnat du monde de Formule 1 prévue dimanche, a été avancé de trois heures, ont informé les instances samedi soir.

La décision a été prise en raison des risques d'orages.

Initialement programmée à 16h locales (22h en Suisse), la course s'élancera finalement à 13h (19h en Suisse) pour limiter le risque de perturbations de l'épreuve par les intempéries attendues en Floride en fin d'après-midi.

Une loi américaine impose la suspension immédiate de tout évènement organisé en plein air et la mise à l'abri des spectateurs et du personnel en cas d'orage et de risque de foudre.

Samedi, sous une chaleur écrasante avec 34°C à l'ombre et plus de 50°C sur la piste du Miami International Autodrome, c'est l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes) qui a décroché la pole position devant le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

/ATS
 

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