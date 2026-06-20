Marco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire de piste

Le leader du Championnat de MotoGP Marco Bezzecchi ne participera pas au Grand Prix de dimanche à Brno. Il est puni pour avoir frappé un commissaire de piste samedi, a annoncé la direction de course.

La notification de la sanction à l'adresse de l'Italien explique qu''après un accident, (il a) poussé et frappé des commissaires de piste qui tentaient de relever (sa) moto'. Une telle attitude porte préjudice aux intérêts du sport, selon le document qui précise que son écurie Aprilia a le droit de faire appel.

Bezzecchi a chuté samedi après-midi durant la course sprint tout seul dans un virage, à deux tours de l'arrivée alors qu'il occupait la cinquième place. Selon des images partagées par un diffuseur, il a frappé deux fois au visage un steward qui avait les mains sur le guidon de sa moto sur le flanc.

Bezzecchi, en quête d'un premier titre mondial, compte 15 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Jorge Martin, qui le dépassera s'il termine sur le podium dimanche.

/ATS