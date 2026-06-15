Grégoire Saucy : « Je suis très fier »

Une performance qui entre dans l’histoire du sport jurassien pour Grégoire Saucy. Le pilote de Bassecourt est devenu dimanche le premier régional à terminer les 24 Heures du Mans. Sa monoplace a terminé 8e de la catégorie LMP2 sur le mythique circuit de la Sarthe. Le Jurassien est arrivé au bout de cette épreuve avec ses coéquipiers de l’écurie United Autosports, le Danois Mikkel Jensen et le Suédois Rasmus Lindh.

Ce lundi, au lendemain de cette performance, Grégoire Saucy avait encore des étoiles dans les yeux : « Je suis très fier », affirme-t-il. « Le fait d’être le premier Jurassien me rend très heureux. Et il n’y a pas beaucoup de Suisses qui sont parvenus au bout des 24 Heures du Mans », poursuit-il. Tous les éléments n’étaient toutefois pas réunis dimanche en France pour grimper sur le podium, ce qui constituait le rêve de Grégoire Saucy : « La voiture n’affichait pas la performance pour faire un podium », souffle le Vadais qui veut remettre le couvert : « Le prochain objectif, c’est de grimper sur le podium et de la gagner », déclare-t-il, fatigué mais pas encore comblé ! /mle