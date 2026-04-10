Grégoire Saucy à la croisée des chemins

Grégoire Saucy lance sa troisième saison en endurance. Le pilote jurassien participe dès dimanche au Championnat d’Europe dans la catégorie LMP2. La première manche se tient à Barcelone. Les tests officiels ont eu lieu ces derniers jours en Catalogne. Grégoire Saucy et ses coéquipiers du Team United Autosports ont pris le 7e rang de la première séance et le 3e de la deuxième. Malheureusement, alors qu’un des coéquipiers de Saucy était au volant, la voiture a pris feu lors du troisième départ après un problème mécanique. Les techniciens sont parvenus à réparer la voiture à temps et l’équipage sera bien au départ ce dimanche d’une saison capitale pour la carrière de Grégoire Saucy.





Jongler entre les performances en LMP2 et la préparation pour la suite

Le Vadais a franchi dernièrement un nouveau cap en devenant pilote officiel de McLaren. La vie de Grégoire Saucy a évolué puisque le suivi autour de lui s’est accentué. Des responsables assurent la communication du Jurassien. L’encadrement de l’écurie britannique fournit à l’habitant de Glovelier des programmes de nutrition et de régénération du sommeil. Aussi, le suivi physique de Grégoire Saucy est très pointu avec des évaluations régulières. Avec ses coéquipiers du Team United Autosports, le Britannique Ben Hanley et l’Australien Griffin Peebles, Grégoire Saucy participera aux six manches du championnat européen avec ambition. Le Vadais aura aussi la chance d’en découdre sur la mythique épreuve des 24 Heures du Mans. En revanche, pas de championnat du monde pour le Jurassien qui consacre le reste de son temps au développement de l’Hypercar, la catégorie reine de l’endurance que McLaren intégrera l’an prochain. Grégoire Saucy est donc régulièrement en banlieue de Londres, au siège de la marque, pour peaufiner les détails. Avec le rêve d’être au volant de ce futur bolide l’an prochain… /mle