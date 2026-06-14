Grégoire Saucy premier pilote jurassien à boucler Le Mans

La monoplace n°22 United Autosports, emmenée notamment par le pilote de Bassecourt, a terminé ...
Grégoire Saucy premier pilote jurassien à boucler Le Mans

La monoplace n°22 United Autosports, emmenée notamment par le pilote de Bassecourt, a terminé 8e des 24h du Mans ce dimanche en catégorie LMP2.

Grégoire Saucy (au centre) et ses coéquipiers ont terminé 8e en catégorie LMP2. (Photo : United Autosports) Grégoire Saucy (au centre) et ses coéquipiers ont terminé 8e en catégorie LMP2. (Photo : United Autosports)

Cette fois, la monoplace de Grégoire Saucy a franchi la ligne d’arrivée des 24h du Mans ! L’épreuve se refusait jusque-là au Jurassien, contraint à l’abandon en 2024 puis 2025. Avec Mikkel Jensen au volant pour franchir la ligne, la n°22 de l’écurie United Autosports a terminé ce dimanche 8e de la catégorie LMP2 sur le mythique circuit de la Sarthe. Grégoire Saucy devient ainsi le premier pilote jurassien à terminer Le Mans puisque la Prévôtoise Cyndie Allemann en 2010 et le Franc-Montagnard Jacques Boillat en 1979 avaient dû tous deux abandonner. Toutes catégories confondues, la monoplace de Grégoire Saucy, Mikkel Jensen et Rasmus Lindh termine 22e du classement général dominé par les Hypercar et la Toyota n°7 - emmenée notamment par l’ex-pilote de F1 Kamui Kobayashi - qui s’est imposée devant la BMW n°20 et la Toyota n°8 du Suisse Sébastien Buemi. /jpi


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