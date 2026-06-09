Grégoire Saucy au Mans pour confirmer

Dans les paddocks de l’épreuve d’endurance la plus prestigieuse du monde, un Jurassien rêve d’un coup de génie. Grégoire Saucy vivra samedi dès 16h sa troisième participation aux 24 heures du Mans, véritable mythe de la course automobile. Fort de ses deux podiums en deux sorties, dont une victoire, et de sa première place provisoire au classement général du Championnat d’Europe, le Jurassien aborde cette échéance avec ambition. Il rêve de finir sur le podium dans la catégorie LMP2.

Ce sera le troisième départ de Grégoire Saucy sur le circuit français, le premier dans cette catégorie après deux tentatives en GT3. L’habitant de Glovelier devra faire preuve d’adaptation : « En GT3, on se faisait dépasser par les LMP2 et les Hypercar. C’est quelque chose qu’il faut gérer. Là, en LMP2, on dépasse les GT3 mais on se fait en même temps dépasser par les Hypercar. Ce sera aussi quelque chose à gérer. En LMP2, cela va aussi bien plus vite qu’en GT3 », analyse Grégoire Saucy qui partagera l’habitacle de la McLaren de l’équipe United Autosports avec Mikkel Jensen et Rasmus Lindh. Le Jurassien connaît ses deux coéquipiers même s’ils ne sont pas alignés avec lui en Championnat d’Europe. Le Danois a été le coéquipier de Grégoire Saucy cet hiver lors des Asian Le Mans Series, alors que le Suédois l’a été lors des 24 Heures de Daytona.