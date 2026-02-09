Un abandon et une 7e place pour Grégoire Saucy à Abu Dhabi

Le pilote jurassien disputait ce week-end la dernière manche de l’Asian Le Mans Series aux ...
Un abandon et une 7e place pour Grégoire Saucy à Abu Dhabi

Le pilote jurassien disputait ce week-end la dernière manche de l’Asian Le Mans Series aux Émirats arabes unis. Avec son équipe United Autosports, il conclut ce championnat d’Asie d’endurance à la 7e place du classement général.

Grégoire Saucy a bouclé son championnat d'Asie d'endurance ce week-end. (Photo : United Autosports) Grégoire Saucy a bouclé son championnat d'Asie d'endurance ce week-end. (Photo : United Autosports)

Engagé sur les deux courses du week-end, correspondant aux 5e et 6e manches du championnat, Grégoire Saucy a connu des fortunes diverses. Contraint à l’abandon lors de la première course après 92 tours sur 133, le Jurassien et son écurie sont parvenus à rebondir lors de la seconde épreuve. United Autosports a décroché la 7e place, un résultat qui permet à l’équipe de terminer la compétition au 7e rang du classement par équipes. /tna


 

