Un abandon et une 7e place pour Grégoire Saucy à Abu Dhabi

Engagé sur les deux courses du week-end, correspondant aux 5e et 6e manches du championnat, Grégoire Saucy a connu des fortunes diverses. Contraint à l’abandon lors de la première course après 92 tours sur 133, le Jurassien et son écurie sont parvenus à rebondir lors de la seconde épreuve. United Autosports a décroché la 7e place, un résultat qui permet à l’équipe de terminer la compétition au 7e rang du classement par équipes. /tna