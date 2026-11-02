Cobolli forfait à Paris, à moins de deux semaines du Masters

Flavio Cobolli a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris, lundi avant son entrée en lice ...
Cobolli forfait à Paris, à moins de deux semaines du Masters

Flavio Cobolli n'est pas certain d'être de la partie au Masters disputé à Turin.

Photo: KEYSTONE/AP/YUKI IWAMURA Photo: KEYSTONE/AP/YUKI IWAMURA

Flavio Cobolli a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Paris, lundi avant son entrée en lice. L'Italien est 6e de la Race, classement qui détermine les participants du Masters à Turin.

C'est un nouveau coup dur pour le 6e joueur mondial, quatre jours après son abandon en larmes au deuxième tour à Vienne (ATP 500), victime d'une "petite élongation musculaire", avait-il déclaré. Il avait assuré que ses larmes n'étaient pas "dues à la douleur" mais juste à "l'émotion" et "la déception de quitter le court".

Le Florentin de 24 ans, finaliste du dernier Roland-Garros, devait affronter au deuxième tour à Paris le vainqueur du match entre le Français Arthur Gea (ATP 44) et l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 39), récent demi-finaliste à Bâle. Il sera remplacé par le lucky-loser argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 53).

Cobolli a pourtant fait le déplacement à Paris, puisqu'il a participé lundi à une courte cérémonie sur le court Central avant le début de la session du soir dans le stade, situé dans le quartier de la Défense. Ce nouveau forfait laisse planer le doute quant à une première participation de l'Italien au tournoi des maîtres à Turin, où quatre tickets (sur huit) restent encore à valider.

/ATS


 

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