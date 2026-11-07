Le VFM a bien digéré

Le Volleyball Franches-Montagnes s’est imposé 3-1 à Aarau samedi en Ligue A.
Le VFM a bien digéré

Le Volleyball Franches-Montagnes s’est imposé 3-1 à Aarau samedi en Ligue A.

Leticia Bonardi et le VFM gagne en championnat. (Photo : archives Jonathan Vallat) Leticia Bonardi et le VFM gagne en championnat. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Le Volleyball Franches-Montagnes rebondit après son échec en Coupe d’Europe Challenge. Trois jours après sa défaite en Bosnie, les Jurassiennes l’ont emporté 3-1 à Aarau samedi en Ligue A. Dans le détail, elles ont gagné 16-25, 25-22, 25-20 et 25-22. Après un premier set compliqué, l’équipe de Romeu Filho a été la plus solide au cours des trois manches suivantes qui ont été plus serrées. Le VFM prend provisoirement la 4e place du classement, avec deux points de retard sur le podium. /emu


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