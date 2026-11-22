Le SHC Rossemaison annonce le départ de son entraîneur. Steve Nussbaumer ne poursuivra pas l’aventure sur le banc des Rossignols, a annoncé le club jurassien d’inline hockey ce dimanche sur ses réseaux sociaux. Le coach vadais a passé trois années à la tête de l’équipe et a notamment remporté deux titres de champion suisse, dont le dernier en date au début du mois de novembre contre le SHC Buix. Il a aussi triomphé une fois en Coupe de Suisse et en Supercoupe, tout en brillant sur la scène continentale avec un titre en Coupe d’Europe. Le SCHR le « remercie pour son engagement et le travail accompli ». Son successeur n’est pas encore connu. /cra