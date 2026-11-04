France: le prix Femina au romancier Yannick Haenel

Le romancier français Yannick Haenel a reçu mercredi le prix Femina pour "La solitude des professeurs est infinie", récit inspiré de ses années d'enseignement en banlieue parisienne. Il dédie son livre aux enseignants et aux élèves, sur fond de mobilisation lycéenne.

L'écrivain de 59 ans a reçu son prix au siège de la maison Dior à Paris, où il a dédié son ouvrage "aux professeurs, aux lycéens et aux collégiens". Cette distinction intervient en plein mouvement de protestation des élèves.

Publié en août chez Gallimard, "La solitude des professeurs est infinie" raconte les débuts de Jean Deichel, double romanesque de l'auteur, dans un collège de Mantes-la-Jolie, en banlieue parisienne. Le jeune professeur de français stagiaire y découvre les difficultés du métier, entre stress, désir de transmettre et confrontation avec la réalité scolaire.

La solitude des enseignants

Yannick Haenel a expliqué avoir voulu écrire sur "la solitude des profs" après les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard, deux enseignants tués lors d'attaques jihadistes en France. Lui-même a enseigné dans les années 1990, après des études à Rennes, avant de se consacrer à l'écriture.

Le jury du Femina, composé de douze femmes, a préféré son roman à "N'efface pas mes cercles" d'Emma Marsantes (Verdier) et "Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?" de Lucie Rico (P.O.L). Les deux ouvrages concurrents ont également recueilli des voix.

L'écrivain avait déjà été récompensé par le prix Interallié en 2009 pour "Jan Karski" et le prix Médicis en 2017 pour "Tiens ferme ta couronne". Il collabore également à plusieurs titres de presse, dont l'hebdomadaire satirique "Charlie Hebdo".

Le Femina étranger a été attribué à l'Américaine Laura Kasischke pour "Baignade surveillée" (Gallimard), tandis que Jennifer Tamas a remporté le Femina essai pour "Barbe Bleue contre-enquête" (Seuil). En 2025, le prix Femina avait couronné Nathacha Appanah pour "La Nuit au cœur" (Gallimard).

Cette récompense a été annoncée au lendemain de l'attribution du Goncourt à Philippe Jaenada pour "L'Inconnue du quai de Javel" (Flammarion) et du Renaudot à François-Henri Désérable pour "Le Palais" (Gallimard). Elle poursuit la saison des grands prix littéraires français.

/ATS