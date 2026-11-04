Italie: le réalisateur de films érotiques Tinto Brass est décédé

Le réalisateur italien de films érotiques Tinto Brass, surtout connu pour son film culte "Caligula", est décédé mercredi à l'âge de 93 ans, a annoncé sa famille à l'agence de presse ANSA.

Tinto Brass, qui a également réalisé "Cosi fan tutte", une adaptation osée de l'opéra de Mozart du même nom, a fait ses débuts dans les années 1960 en tant que cinéaste d'avant-garde et expérimental.

Il a dirigé plusieurs stars de l'époque, notamment Helen Mirren et Vanessa Redgrave.

Helen Mirren a qualifié son expérience sur le tournage de "Caligula" (1979) d'"extraordinaire" et a déclaré qu'elle "adorait" Brass.

"J'adorais le chaos qui s'en dégageait et cette sorte d'anarchie radicale", avait-elle déclaré aux journalistes lors d'une conférence de presse à Berlin en 2020.

Tinto Brass laisse derrière lui son épouse, Caterina Varzi, ainsi que ses enfants, Bonifacio et Béatrice.

/ATS