La Californie fait face au plus grand incendie de forêt de l'année

Un gigantesque incendie de forêt qui fait rage en Californie depuis deux jours a ravagé plus de 28'300 hectares vendredi. Plus de 600 pompiers s'efforcent de le maîtriser.

Le 'Madre Fire' s'est déclaré mercredi dans le comté de San Luis Obispo, une région rurale du centre de l'Etat. Environ 200 personnes sont sous le coup d'ordres d'évacuation et quelques dizaines de bâtiments sont menacés par les flammes.

'Au cours des dernières 24 heures, 15 nouveaux incendies se sont déclarés sur des terres fédérales, de Modoc à Klamath en passant par Trinity', a déclaré le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, sur X.

L'incendie a embrasé plus de 28'300 hectares depuis mercredi. Plus de 600 pompiers et 40 véhicules de pompiers ont été mobilisés pour le circonscrire, selon la dernière mise à jour de Cal Fire, le service de lutte contre les incendies de l'Etat.

Les images du système d'alerte de l'Etat montrent d'épaisses colonnes de fumée noire surplombant les collines de cette région vallonnée. 'L'Etat sera toujours présent pour protéger toutes les communautés, quel que soit le lieu où un incendie se déclare', a déclaré sur X Gavin Newsom, en annonçant l'envoi de renforts.

Hiver et printemps anormalement secs

Cet incendie survient après plusieurs autres feux déclenchés ces derniers jours, qui ont provoqué des évacuations dans la région à l'est de Los Angeles et font redouter un été difficile en Californie. L'Etat est encore traumatisé par les incendies qui ont ravagé la mégapole et tué 30 personnes en janvier.

L'hiver et le printemps ont été anormalement secs dans le sud de la Californie, et la végétation est déjà asséchée comme si c'était le milieu de l'été, remarquait récemment Daniel Swain, spécialiste des événements extrêmes à UCLA, dans un post de blog.

'Compte tenu des prévisions annonçant une chaleur encore plus intense et généralisée à la fin de l'été, ce mois ou ces deux mois d'avance sur le degré de sécheresse de la végétation auront une forte incidence sur les conditions de combustion plus tard dans la saison.'

Coupes budgétaires

Ce risque accru intervient au moment où Donald Trump met en oeuvre d'importantes coupes budgétaires et des licenciements à l'Agence des forêts, à l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) et à la FEMA, l'agence fédérale de gestion des désastres.

Mercredi, le gouverneur Newsom, possible présidentiable du camp démocrate pour 2028, a accusé M. Trump de ne pas financer suffisamment d'opérations de débroussaillage et de feux contrôlés, pour prévenir les incendies.

'Trump doit se RÉVEILLER et commencer à financer les pompiers fédéraux et les équipes de gestion des terres dans ces communautés rurales - au lieu d'accorder des réductions d'impôts aux milliardaires', a ajouté M. Newsom sur X. 'L'incompétence de Trump met des vies en danger'.

/ATS