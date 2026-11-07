Pologne: un tireur abat cinq personnes à Cracovie

Un homme a ouvert le feu sur des passants samedi dans le centre touristique de Cracovie, dans ...
Pologne: un tireur abat cinq personnes à Cracovie

Une fusillade mortelle a eu lieu à Cracovie, en Pologne, samedi.

Photo: Keystone/EPA PAP/ART SERVICE Photo: Keystone/EPA PAP/ART SERVICE

Un homme a ouvert le feu sur des passants samedi dans le centre touristique de Cracovie, dans le sud de la Pologne. La fusillade a fait cinq morts et une dizaine de blessés, a annoncé la police à l'AFP.

A Cracovie, une journaliste de l'AFP a vu des personnes allongées au sol, de nombreux véhicules de secours et policiers en armes.

Vers 15h00, l'homme a fait irruption en voiture sur la grande place de la vieille ville, très fréquentée en ce jour de week-end, et s'est mis à tirer "au hasard", selon un porte-parole de la police locale.

"L'auteur des faits a été neutralisé par la police et blessé par balle (...) cinq personnes ont été tuées et une dizaine d'autres ont été blessées", a indiqué cette source. Le tireur a été transporté à l'hôpital.

La police avait auparavant indiqué dans un communiqué que plusieurs policiers figuraient au nombre des blessés. Le Premier ministre Donald Tusk a déploré "une tragique fusillade", tandis que le président de la république Karol Nawrocki a fait part de son "immense inquiétude".

"J'attends des explications complètes sur les circonstances de ces événements dramatiques (...). La sécurité des Polonais est une priorité absolue", a écrit M. Nawrocki sur X.

/ATS


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