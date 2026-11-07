Frappes russes: pont et infrastructures énergétiques endommagés

Des frappes russes ont endommagé un important pont routier et des infrastructures énergétiques à Kiev et sa région, perturbant les approvisionnements de la capitale, a indiqué samedi le maire Vitali Klitschko.

"La situation de l'approvisionnement en énergie de la capitale est extrêmement difficile. Cela affecte le fonctionnement des systèmes de chauffage et d'alimentation en eau de la ville", a déclaré M. Klitschko sur Telegram.

Le président Volodymyr Zelensky avait fait état vendredi soir de "renseignements" sur une frappe russe en préparation visant des infrastructures civiles et énergétiques ainsi que des ponts.

Au total, les frappes russes sur la capitale ukrainienne pendant la nuit ont fait au moins cinq blessés dont un adolescent de 14 ans, a précisé le maire.

Il a indiqué que le pont Nord, l'un des principaux ponts enjambant le Dniepr, avait été touché, bloquant le trafic.

Filets antidrones

Cet ouvrage avait déjà été frappé en octobre, poussant les autorités à installer des filets antidrones pour tenter de le protéger, une première dans la capitale depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

M. Klitschko avait fait état plus tôt dans la nuit d'attaques de missiles visant notamment des infrastructures énergétiques dans la périphérie de Kiev.

Dans la capitale même, un bâtiment d'une école maternelle a été détruit, selon les services d'urgence.

De récentes frappes russes ont causé d'importants dégâts sur le secteur énergétique et les infrastructures, particulièrement dans la capitale, et l'Ukraine craint un nouvel hiver difficile face aux intenses bombardements de Moscou.

Une rencontre trilatérale est prévue les 10 et 11 novembre à Abou Dhabi entre les émissaires de Kiev, Washington et Moscou, pour tenter de relancer le processus de négociations actuellement à l'arrêt depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient en février.

La dernière rencontre de ce type entre délégations russe, ukrainienne et américaine a eu lieu mi-février à Genève, sans aboutir à aucune avancée pour un règlement du conflit déclenché par l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

/ATS