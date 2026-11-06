Accident de car près de Bourg-en-Bresse: plusieurs victimes

Un accident impliquant un car d'une ligne de transport interurbain au sud de Bourg-en-Bresse, sur le secteur de Lent, a fait "plusieurs victimes", a annoncé la préfecture de l'Ain sans détailler de bilan précis à ce stade.

Le car "a quitté la route et heurté un arbre dans le fossé", a déclaré à l'AFP le maire de Lent, Yves Cristin, faisant état de deux personnes en arrêt cardio-vasculaire et de nombreux blessés.

L'accident s'est produit vers 07h00 sur la départementale D22, selon le maire.

"Le centre opérationnel départemental permettant de coordonner l'action de tous les acteurs de la gestion de crise" a été activé, ajoute la préfecture.

Deux hélicoptères ont été déployés, le plan communal de sauvegarde déclenché et la commune voisine se charge de l'accueil des familles, détaille Yves Cristin.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a annoncé sur X se rendre sur place.

/ATS