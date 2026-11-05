Le gouverneur de Californie annonce commuer les peines de mort

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé jeudi "commuer toutes les peines de mort ...
Le gouverneur de Californie annonce commuer les peines de mort

Le gouverneur Gavin Newsom a annoncé sa décision dans une lettre envoyée aux Californiens.

Photo: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES Photo: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a annoncé jeudi "commuer toutes les peines de mort de l'État en peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle", dans une lettre adressée aux Californiens.

Le démocrate, qui a justifié sa décision au nom de la "dignité humaine", avait déjà instauré un moratoire sur les exécutions en 2019, mais avait laissé en place les condamnations à mort, qui concernent actuellement 548 détenus.

"Je prends cette décision parce que je suis fermement convaincu que le fait, pour l'État, de donner la mort est incompatible avec les valeurs de la Californie, sape les fondements de notre système judiciaire et nous amoindrit tous", écrit Gavin Newsom, qui quittera ses fonctions dans quelques mois et dont une candidature à la présidentielle de 2028 est largement évoquée.

Sa décision intervient alors que le débat sur la peine capitale aux États-Unis a été rallumé après l'échec sans précédent de l'exécution de Christa Pike dans le Tennessee, une condamnée qui a survécu à deux injections létales avant d'être hospitalisée en urgence dans un état critique.

La dernière exécution en Californie remonte à 2006.

/ATS


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