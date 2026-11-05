Russell Brand jugé coupable d'un viol et d'agressions sexuelles

L'ex-comédien et influenceur britannique Russell Brand a été reconnu coupable jeudi par une cour criminelle londonienne d'avoir violé une de ses fans, alors âgée de 21 ans, et d'avoir agressé sexuellement trois autres femmes.

Russell Brand, 51 ans, sera fixé sur sa peine lundi. Six femmes l'accusaient de viols et violences sexuelles entre 1999 et 2009, quand il était un célèbre humoriste de stand-up et présentateur de télévision. Il a été acquitté de deux chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation de tentative d'attentat à la pudeur.

/ATS