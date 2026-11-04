Le pape a reçu Bob Dylan, qu'il avait cité dans un livre

Le pape Léon XIV a reçu mercredi au Vatican Bob Dylan, en tournée en Italie, une audience au cours de laquelle la légende du folk lui a offert son autobiographie.

Vêtu d'un sweat noir à capuche, le chanteur compositeur américain, âgé de 85 ans, actuellement en tournée en Italie, a reçu un chapelet du pape lors d'une rencontre brève et marquée des salutations et quelques échanges enjoués, selon le site officiel Vatican News.

Léon XIV, le premier pape américain, a cité un texte de Bob Dylan dans la préface de son livre sur la paix, "Désarmée et désarmante. La paix est un don", tiré du texte antimilitariste "Go away you bomb" écrit en 1963 par le seul chanteur couronné du prix Nobel de littérature (2016): "I hate you cause yer man-made and man-owned an' man-handled" (Je te hais parce que tu es faite par l'homme, possédée par l'homme et manipulée par l'homme").

Bob Dylan, de son vrai nom Robert Zimmerman, qui a sorti son premier disque en 1963, lui a offert "Chroniques, Volume 1", son autobiographie. Aucun autre tome n'en a encore été publié.

Le souverain pontife, âgé de 71 ans, a résolument adopté des positions anti-guerre, s'attirant des remarques acerbes du président américain Donald Trump, qui l'avait qualifié de "nul" en matière de politique étrangère lorsqu'il avait critiqué la guerre au Moyen-Orient.

Léon XIV n'est pas le premier pape que Bob Dylan a rencontré. Il avait chanté lors d'une veillée de prière pour les jeunes à Bologne en 1997, en présence de Jean-Paul II.

/ATS