Élections aux États-Unis: fermeture des premiers bureaux de vote

Les premiers bureaux de vote ont fermé mardi aux États-Unis à l'issue d'élections de mi-mandat décisives pour la fin du second mandat de Donald Trump. Selon des sondages, le président américain pourrait perdre sa majorité au Congrès et voir ses pouvoirs restreints.

Les Américains renouvellent lors de ce scrutin l'ensemble des 435 sièges la chambre des représentants et 35 sièges des 100 sièges du Sénat. Les résultats officiels pourraient dans certains cas prendre du temps avant d'être connus.

Signe de l'enjeu, près de 58 millions de citoyens ont voté par anticipation, un record pour des élections de mi-mandat.

Défendant son bilan mardi matin sur la chaîne de télévision Fox News, Donald Trump a appelé les électeurs "à préserver la grandeur de l'Amérique", lui qui a déjà jeté le doute sur la véracité des résultats et accusé - sans fondement - les démocrates de fraude en amont du scrutin.

Le ministère américain de la justice, dirigé par un fidèle du président, a indiqué avoir déployé 1000 observateurs électoraux pour la première fois dans les 50 États américains.

"Veto sur tout"

Historiquement, le parti qui occupe la Maison-Blanche perd du terrain au Congrès lors des "midterms" et chez les démocrates, l'espoir d'une "vague", voire d'un "tsunami" est bien là. Les sondages prévoient leur victoire à la chambre des représentants, entièrement renouvelée mardi.

Mais le Sénat pourrait aussi basculer, à la faveur de scrutins dans des États traditionnellement républicains: du Maine à l'Alaska, en passant par le Texas, l'Ohio ou encore le Kansas. Dans certains bastions de la droite, un tel résultat était encore inimaginable il y a quelques mois.

À travers le pays, 36 postes de gouverneurs sont également en jeu, de même que de nombreux référendums.

Donald Trump, qui regardera les résultats mardi soir à la Maison-Blanche, a prévenu qu'en cas de défaite républicaine, il mettrait "son veto sur tout".

/ATS