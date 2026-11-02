Karl Bushby de retour au Royaume-Uni après 28 ans autour du monde

L'aventurier britannique Karl Bushby a été accueilli en héros lundi par des centaines de personnes dans sa ville natale de Hull, dans le nord-est de l'Angleterre. En 28 ans de marche autour du monde, il a parcouru quelque 50'000 kilomètres.

"Je n'ai pas fait ça tout seul (...) c'était un effort mondial, planétaire" pour accomplir cet exploit et franchir de nombreux obstacles, a déclaré Karl Bushby, debout sur un podium devant la mairie de Hull. Le Britannique de 57 ans était parti du Chili en 1998 et s'était interdit d'utiliser tout moyen de transport.

Cet ancien parachutiste de l'armée britannique a parcouru tout le continent américain, a traversé le détroit de Béring de l'Alaska vers la Russie, puis s'est rendu en Asie centrale et en Europe, dans des paysages allant de la jungle à la montagne en passant par les déserts et les mers de glace.

L'aventurier de 57 ans a été applaudi par des habitants en traversant dimanche le pont suspendu du Humber, à environ trois heures à pied de chez lui, dans un épais brouillard. La mairie de Hull a prévu une cérémonie officielle pour célébrer son retour dans la ville lundi matin.

L'explorateur fera la toute dernière étape de son épopée pour se rendre chez sa mère, Angela, où il retrouvera son fils Adam, 32 ans, et une petite-fille de 12 ans qu'il n'a jamais rencontrée. L'ancien militaire s'est dit "absolument submergé" par l'accueil qui lui a été réservé.

Nombreux problèmes

Karl Bushby a entamé son aventure à l'âge de 29 ans, après l'échec de son mariage et le départ de sa femme pour l'Irlande du Nord avec leur fils.

En près de trois décennies, son parcours a été plusieurs fois interrompu. Moscou lui a notamment refusé un visa durant des années, et d'autres problèmes de visa, la crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 lui auront au total coûté 14 de ses 28 années de voyage, avait-il confié à l'AFP fin septembre.

Pendant ces périodes, il a mis son voyage entre parenthèses, vivant notamment au Mexique, puis, une fois la situation rétablie, il a repris exactement là où il s'était arrêté. Il a, au total, traversé 29 pays.

/ATS