Fin de l'opération de l'armée israélienne à Hébron

L'armée israélienne a "terminé ses opérations" lancées à Hébron, en Cisjordanie occupée, après ...
Fin de l'opération de l'armée israélienne à Hébron

Les soldats se sont retirés de la ville d'Hébron lundi.

Photo: KEYSTONE/AP/Mahmoud Illean Photo: KEYSTONE/AP/Mahmoud Illean

L'armée israélienne a "terminé ses opérations" lancées à Hébron, en Cisjordanie occupée, après une attaque meurtrière il y a deux semaines, et ses soldats se sont retirés de la ville, a annoncé lundi un responsable militaire israélien.

Plus de 3000 Palestiniens avaient été déplacés dans la ville dans le cadre de cette vaste opération lancée après l'attaque ayant coûté la vie à deux soldats israéliens. D'après le responsable militaire, elle a permis de saisir "quatre armes et plusieurs gilets pare-balle".

Muhannad al-Tamimi, commerçant de 33 ans, raconte avoir retrouvé sa maison sens dessus dessous, "des meubles et habits au sol, les matelas hors du lit". Il affirme que sa maison a servi de base aux soldats restés sur place, comme c'est généralement le cas lors d'opérations durant plusieurs jours.

Sur son immeuble comme sur d'autres dans le quartier évacué par les armées israéliennes, une croix a été tracée sur la façade, signifiant que l'armée est entrée et a fouillé l'immeuble.

L'armée avait lancé l'opération après l'attaque du 23 octobre, qu'elle avait imputée au Hamas, mouvement islamiste au pouvoir à Gaza. Les logements des deux assaillants, originaires d'Hébron, avaient été détruits lors de l'opération.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres et son Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Volker Türk, ont tous deux dénoncé cette opération militaire, alertant sur un risque de nettoyage ethnique.

/ATS


 

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