Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de "donner un coup de massue" à l'Iran. Le média américain Axios a rapporté qu'il avait discuté au téléphone avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de l'opportunité de relancer des frappes.

"La seule raison pour laquelle je n'en ai pas encore fini avec l'Iran, c'est que je veux être gentil. Mais nous allons devoir, à un moment, leur donner un coup de massue", a déclaré le milliardaire républicain lors d'une réunion électorale dans l'Iowa (centre des États-Unis), à deux jours des élections de mi-mandat.

/ATS