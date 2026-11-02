Trump: il faudra "à un moment, donner un coup de massue" à l'Iran

Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de "donner un coup de massue" à l'Iran ...
Trump: il faudra "à un moment, donner un coup de massue" à l'Iran

Selon Axios, Donald Trump a discuté au téléphone avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de l'opportunité de relancer des frappes contre l'Iran.

Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin Photo: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin

Le président américain Donald Trump a menacé dimanche de "donner un coup de massue" à l'Iran. Le média américain Axios a rapporté qu'il avait discuté au téléphone avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de l'opportunité de relancer des frappes.

"La seule raison pour laquelle je n'en ai pas encore fini avec l'Iran, c'est que je veux être gentil. Mais nous allons devoir, à un moment, leur donner un coup de massue", a déclaré le milliardaire républicain lors d'une réunion électorale dans l'Iowa (centre des États-Unis), à deux jours des élections de mi-mandat.

/ATS


 

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