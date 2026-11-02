Kiev propose un marché pour un arrêt des frappes les raffineries

L'Ukraine cessera de frapper les raffineries russes, comme le demande le président américain Donald Trump, si Washington fournit à Kiev des missiles intercepteurs Patriot, a assuré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Confronté à une inflation alimentée en grande partie par la flambée des prix de l'énergie provoquée par les conflits en Iran et entre la Russie et l'Ukraine, M. Trump a exigé que ces deux pays cessent d'attaquer mutuellement leurs sites énergétiques.

Sur la chaîne de télévision américaine Fox News, M. Zelensky a indiqué avoir eu "plusieurs conversations différentes" avec le président américain et son équipe à ce sujet.

"Nous avons dit que nous ne pouvons pas ne pas répondre alors que la Russie attaque notre secteur énergétique, que la Russie tue notre population", a-t-il dit.

"Nous avons dit que, si vous voulez que nous n'attaquions pas les raffineries russes, alors il ne faut pas qu'ils attaquent notre système énergétique. Autre option: donnez-nous des missiles Patriot", a poursuivi le président ukrainien.

M. Zelensky a déclaré que, si Washington fournissait pendant un mois ces systèmes de défense aérienne utilisés pour intercepter les drones et missiles russes, Kiev cesserait ses attaques contre les raffineries russes pour la même durée.

Stocks épuisés

À la question de savoir s'il craignait que cela ne soit perçu comme une tentative de "faire pression" sur le milliardaire républicain, le chef de l'État ukrainien a répondu par la négative. "Je n'ai aucune inquiétude lorsque je partage la vérité entre partenaires".

Le gouvernement américain a approuvé vendredi la vente de 500 missiles Patriot à l'Ukraine, a fait savoir le département d'État. Mais le président ukrainien a averti que les livraisons pourraient prendre des années, alors même que les autorités de son pays alertent depuis des semaines sur l'épuisement de leurs stocks.

La semaine dernière, M. Zelensky a suggéré que ses alliés américains et européens puissent fournir à l'Ukraine des missiles de leurs propres stocks, reconstitués ensuite grâce à l'achat autorisé vendredi.

Dimanche, la plus longue trêve depuis le début de l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine en 2022, qui durait depuis mardi dans la région orientale de Kherson, a pris fin après que la Russie a refusé une proposition de prolongation, ont indiqué des responsables ukrainiens.

Des pourparlers sous médiation américaine doivent reprendre courant novembre, après s'être arrêtés alors que les États-Unis et Israël lançaient leur attaque conjointe contre l'Iran en février.

/ATS