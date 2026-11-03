La Corée du Nord tire des missiles de croisière stratégiques

La Corée du Nord a testé des missiles de croisière stratégiques, a rapporté mardi l'agence officielle de Pyongyang, quelques jours après avoir fait de même avec des armes à sous-munitions.

Ce test, qui a eu lieu lundi, a permis de "perfectionner la capacité à conduire une frappe verticale contre la cible en améliorant la manoeuvrabilité terminale du missile de croisière", selon l'agence KCNA.

"L'ogive à dispersion, de taille moyenne, montée sur le missile de croisière, est capable de réduire en cendres une zone de cinq à six hectares à sa puissance maximale".

Un responsable nord-coréen a affirmé que ce test avait été réalisé "parce que nos forces armées doivent défendre la sécurité du pays et dissuader toutes sortes de menaces". Contrairement aux essais de missiles balistiques, ceux avec des missiles de croisière ne sont pas sanctionnés.

La Corée du Sud voisine n'a pas annoncé les exercices nord-coréens de dimanche ni de lundi. "Faire une annonce ou non dépend d'une évaluation militaire approfondie, qui prend en compte de la protection des moyens et des capacités de surveillance et de reconnaissance, la sécurité opérationnelle et d'autres facteurs", a expliqué lundi à des journalistes le porte-parole de l'état-major interarmées sud-coréen, Jang Do-young.

"Notre armée n'annonce pas tous les projectiles tirés par la Corée du Nord", a-t-il résumé. Pyongyang a procédé à plusieurs essais ces dernières semaines, des drones d'attaque aux torpilles, aux missiles hypersoniques, en passant par des armes à fragmentation.

/ATS