Le roi Charles III a exprimé mardi son "horreur" face à l'esclavage en ouvrant un sommet des dirigeants du Commonwealth. Certains réclament des excuses et des réparations pour le rôle du Royaume-Uni dans la traite transatlantique.

"Ce chapitre honteux de l'histoire remplit mon coeur d'horreur et mon âme de la plus profonde tristesse", a déclaré le souverain britannique et chef du Commonwealth à Antigua-et-Barbuda, disant vouloir "travailler à corriger les erreurs du passé en agissant pour l'avenir".

"Nous ne pouvons pas changer les actes de ceux qui nous ont précédés. Nous pouvons toutefois en tirer des leçons", a-t-il déclaré, reconnaissant que la traite transatlantique "projette encore son ombre sur ces îles et sur d'autres membres du Commonwealth".

Tournée dans les Caraïbes

Le souverain effectue une tournée de neuf jours dans les Caraïbes qui l'a aussi mené au Guyana, un déplacement pendant lequel il a reconnu "les grandes souffrances du passé" dans ces territoires.

Mais une action politique du Royaume-Uni ne peut venir que du gouvernement, a souligné le palais de Buckingham, rappelant la position constitutionnelle de neutralité du souverain aussi bien au Royaume-Uni qu'à la tête du Commonwealth.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham, arrivé en juillet, semble prêt à aller dans ce sens, et a annoncé ces derniers jours vouloir ouvrir un "dialogue structuré" avec les pays du Commonwealth, dans le but d'aboutir à l'expression d'excuses officielles.

Il doit prendre la parole autour de 18h30 (heure suisse) mardi au sommet des dirigeants qui a lieu à St. John's.

Le chef de gouvernement travailliste a toutefois écarté la perspective de réparations financières comme le demandent plusieurs dirigeants de cette organisation composée de 56 pays, essentiellement d'anciennes colonies britanniques.

Il prévoit d'affirmer dans son discours que le Royaume-Uni entend "façonner une nouvelle ère pour le Commonwealth, tout en restant ouvert aux discussions sur le passé", selon un communiqué de Downing Street.

Responsabilité impérissable

Andy Burnham a évoqué cette proposition de dialogue et les "prochaines étapes" avec la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, lors d'un entretien bilatéral mardi, selon un compte-rendu de Downing Street, qui précise que la dirigeante a apporté son "soutien" à cette démarche.

"Aucun Premier ministre britannique n'est jamais allé aussi loin auparavant", a également salué durant le week-end Philip Pierre, Premier ministre de Sainte Lucie et président du Caricom, organisation rassemblant les pays des Caraïbes, ajoutant que l'organisation est prête à s'"engager" dans ce dialogue.

"Nous recevrions des excuses formelles de l'État britannique comme un moment d'une importance historique. Mais des excuses sans réparation sont incomplètes", a-t-il ajouté.

Dans une tribune publiée samedi dans le Guardian, Andy Burnham a appelé à "regarder le passé en face" mais a fermé la porte à des compensations financières.

"Je ne pense pas que les Britanniques d'aujourd'hui puissent être tenus pour responsables de torts historiques, aussi odieux soient-ils, qui se sont produits à une autre époque, en vertu de lois différentes, et auxquels ils n'ont pas pris part personnellement", a-t-il souligné.

"La justice réparatrice n'a jamais porté sur la culpabilité individuelle. Elle concerne la responsabilité des États et des institutions - et cette responsabilité n'expire pas avec le passage des générations", a insisté M. Pierre.

Restructurer la dette

Sur le plan financier, le dirigeant travailliste propose de travailler à une restructuration de la dette des pays les plus pauvres du Commonwealth, qui souffrent de la hausse actuelle des taux d'intérêt. Et il appelle les créanciers privés et les bailleurs hors pays du G7 à contribuer à cet effort.

Le Royaume-Uni va également présider deux groupes de travail pour doper les échanges commerciaux au sein du Commonwealth et sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques. Et Londres prévoit de mobiliser 40 millions de livres (44 millions de francs) en faveur de projets d'infrastructures dans les Caraïbes, a annoncé Downing Street.

/ATS