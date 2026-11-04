Les démocrates prennent le contrôle de la chambre des représentants

Le parti démocrate a pris le contrôle de la chambre américaine des représentants, selon les ...
Les démocrates prennent le contrôle de la chambre des représentants

Selon NBC, les démocrates remporteraient au moins 244 sièges à la chambre des représentants qui en compte 435.

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Le parti démocrate a pris le contrôle de la chambre américaine des représentants, selon les projections mardi de CNN et NBC, infligeant un sérieux revers au président américain Donald Trump. NBC estime que les démocrates remporteraient au moins 244 des 435 sièges.

Tous les sièges de la chambre de représentants sont renouvelés.

Le contrôle de la chambre donnerait aux démocrates la possibilité de lancer des enquêtes parlementaires sur des présomptions de corruption sous le gouvernement Trump, le dossier Epstein et d'autres sujets explosifs.

/ATS


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