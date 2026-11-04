Russie: entrepôt d'e-commerce en feu après une attaque de drones

Le géant russe du commerce en ligne Ozon a indiqué dans la nuit de mardi à mercredi qu'un de ses entrepôts avait pris feu dans le sud-ouest de la Russie, après une attaque de drones. Il n'y a pas eu de blessé, a-t-il ajouté.

L'entreprise a indiqué le retrait de marchandises entreposées sur place et l'annulation de certaines commandes.

Ozon, deuxième du secteur du commerce en ligne en Russie, est la cible d'attaques ukrainiennes répétées ces derniers mois. Kiev l'accuse de fournir des composants à l'armée russe.

Des frappes ont déjà endommagé un centre Ozon à Samara et plusieurs autres à Makhatchkala, dans le sud du pays. Les attaques contre des entrepôts russes ont engendré des pertes estimées à plusieurs milliards de dollars.

En Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit mardi craindre que plus de cinquante personnes ne soient toujours sous les décombres au lendemain d'une attaque russe lors d'une distribution d'aide humanitaire dans la région de Zaporijjia (sud-est). Le bombardement a fait au moins 33 morts.

En parallèle, des négociations entre Kiev, Moscou et Washington doivent reprendre les 10 et 11 novembre aux Émirats arabes unis, sous médiation américaine.

/ATS