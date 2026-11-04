La Corée du Nord tire un projectile dans la mer du Japon

La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié dans la mer du Japon mercredi, a rapporté l'armée sud-coréenne. Ce lancement intervient dans un contexte de tensions aggravées par les accusations américaines contre Pyongyang après un piratage informatique record.

"La Corée du Nord tire un projectile non identifié dans la mer de l'Est", a écrit l'état-major interarmées sud-coréen dans un communiqué, utilisant le nom coréen de la mer du Japon.

L'influente soeur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, avait affirmé peu avant le tir que Pyongyang n'avait "aucune raison" de revenir au dialogue avec des Etats-Unis "hostiles", éloignant la possibilité d'un sommet entre son frère et le président américain Donald Trump.

"Dans la réalité actuelle, où de nouveaux records sont établis dans la mise en oeuvre de la politique hostile des États-Unis à l'égard de la RPDC [la Corée du Nord, ndlr], il est naturel que de nouveaux records soient également établis dans notre contre-offensive de riposte", a déclaré Mme Kim, citée par l'agence de presse officielle KCNA.

"Il est clair, pour nous, que nous n'avons aucune raison de nous asseoir face à des personnes aussi peu fiables et hostiles, qui refusent d'abandonner leur politique de confrontation tout en parlant de dialogue", a-t-elle affirmé.

Les spéculations autour d'une reprise des discussions allaient pourtant bon train après un nouvel appel du pied de Donald Trump, qui a rencontré trois fois Kim Jong-un durant son premier mandat.

Mardi, Kim Yo-jong avait déjà fustigé les affirmations de la police fédérale américaine (FBI), selon lesquelles, la Corée du Nord serait derrière le piratage record de 6,3 milliards de dollars sur la plateforme de cryptomonnaies Binance, assurant "s'opposer résolument" aux cyberattaques.

/ATS