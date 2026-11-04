Canada : deux personnes tuées dans une attaque d'ours

Deux personnes ont été retrouvées mortes près d'un sentier de randonnée dans l'ouest du Canada ...
Canada : deux personnes tuées dans une attaque d'ours

Une mère et sa fille tuées dans une attaque d'ours dans l'ouest du Canada.

Photo: KEYSTONE/AP/JOSHUA A. BICKEL Photo: KEYSTONE/AP/JOSHUA A. BICKEL

Deux personnes ont été retrouvées mortes près d'un sentier de randonnée dans l'ouest du Canada, où elles ont visiblement été attaquées par un ours selon les autorités.

Selon les médias canadiens, les deux victimes sont une mère et sa fille parties marcher non loin de leur domicile près de Bella Coola, dans la province de Colombie-Britannique. Leur disparition avait été signalée dimanche par leurs proches.

Dans un communiqué diffusé mardi soir sur les réseaux sociaux, les services provinciaux en charge de la protection de la nature ont indiqué avoir retrouvé "la seconde victime d'une attaque présumée de grizzli". La première avait été retrouvée lundi.

Ils indiquent ne pas savoir "encore si un ours ou plusieurs sont impliqués" dans cette attaque et précisent que "s'il est établi" qu'un ours capturé "a pris part à l'attaque, il sera abattu".

Ecoliers attaqués

Un groupe scolaire avait été attaqué par un ours dans la même zone au mois de novembre l'an dernier. Onze personnes, dont des enfants, avaient été blessées, certaines grièvement.

Les grizzlis peuvent se montrer très agressifs durant cette période de l'année, où ils cherchent à augmenter leurs réserves de graisse avant l'hibernation.

/ATS


 

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