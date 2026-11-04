Michigan: le démocrate El-Sayed élu sénateur

Le démocrate Abdul El-Sayed a remporté l'élection sénatoriale dans l'État du Michigan (nord), ont confirmé des médias américains. Le candidat issu de l'aile gauche du parti a battu son rival républicain Mike Rogers dans l'un des duels les plus suivis des "midterms".

"Michigan, nous l'avons fait!", a déclaré ce médecin, qui va devenir le premier sénateur musulman des États-Unis, lors d'un discours prononcé à Detroit dans la nuit de mardi à mercredi. Son élection a été confirmée notamment par Fox News et NBC.

La fin de campagne de ce fils d'immigrés égyptiens a été marquée par le ralliement inattendu de la représentante démocrate Haley Stevens, qu'il avait battue aux primaires, à son adversaire républicain Mike Rogers.

Donald Trump et ses partisans ont multiplié les attaques contre lui, l'accusant notamment, ainsi que sa famille, d'entretenir des liens avec les Frères musulmans et l'organisation jihadiste Al-Qaïda. L'appelant "Mohammed", le président américain l'a désigné comme "un sympathisant terroriste".

Omniprésent sur les réseaux sociaux, Abdul El-Sayed a attiré les foules lors de ses meetings électoraux à travers le Michigan, y compris dans des bastions républicains profondément conservateurs.

"Vous devriez pouvoir consulter un médecin sans recevoir une facture exorbitante", déclarait-il à la veille du scrutin, promettant de s'attaquer au système de santé américain, coûteux et largement fondé sur le secteur privé.

Premier médecin démocrate

Il a également fait de la lutte contre l'influence de l'argent en politique l'un de ses chevaux de bataille, se présentant comme le candidat du changement face à des responsables politiques jugés trop liés aux intérêts économiques.

Critique virulent du soutien américain à Israël, Abdul El-Sayed a également suscité l'hostilité d'une partie de la communauté juive, dans un État qui compte par ailleurs l'une des plus importantes populations arabo-américaines du pays.

En plus d'être le premier musulman au Sénat, il doit devenir aussi le premier médecin démocrate à siéger dans cette chambre depuis 1969.

/ATS