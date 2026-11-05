Zelensky s'est entretenu avec les émissaires américains

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé s'être entretenu avec les émissaires ...
Zelensky s'est entretenu avec les émissaires américains

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé s'être entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner.

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER / POOL Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER / POOL

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a annoncé s'être entretenu avec les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner avant des rencontres entre représentants de Kiev et Moscou, à commencer par une réunion jeudi à la Maison Blanche avec Melania Trump.

"Nous avons eu une conversation très détaillée, d'une heure et demie, avec Steve Witkoff et Jared Kushner", a déclaré mercredi soir M. Zelensky, actuellement en visite à Madrid.

Cet entretien s'est tenu après le revers cinglant essuyé par Donald Trump aux élections de mi-mandat et sur fond d'intenses efforts diplomatiques pour tenter de relancer les espoirs de paix, avec des réunions entre Ukrainiens, Européens et Américains mercredi et jeudi à Bruxelles et des pourparlers entre Russes et Ukrainiens sous médiation américaine la semaine prochaine à Abou Dhabi.

/ATS


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