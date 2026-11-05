Le militant Joshua Wong condamné à 10 ans de prison supplémentaires

Un tribunal hongkongais a condamné jeudi le militant prodémocratie Joshua Wong à 10 ans de prison supplémentaires pour collusion avec des pays étrangers, à l'issue d'un nouveau procès en vertu de la loi de sécurité nationale.

Joshua Wong, tout juste 30 ans, est l'une des figures les plus reconnaissables du mouvement prodémocratie de Hong Kong et de ses grandes manifestations de 2019.

L'ancien leader étudiant, qui est déjà détenu depuis près de six ans, a plaidé coupable en septembre de nouvelles accusations de collusion avec l'étranger. Il encourait la prison à perpétuité.

"Le tribunal (...) a prononcé une peine définitive de dix ans d'emprisonnement" à l'encontre de Joshua Wong, indique un communiqué de presse publié par le tribunal jeudi.

Joshua Wong devait être libéré en janvier, après avoir purgé quatre ans et huit mois de prison pour "subversion" en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée dans le territoire par la Chine en 2020.

Les autorités de Hong Kong ont fait appel à cette même loi en juin 2025 pour l'accuser d'avoir demandé à des pays et entités étrangères de l'aider à obtenir des sanctions contre le centre financier et la Chine.

Joshua Wong encourait au maximum la prison à vie pour ce chef d'accusation, alors que son avocat avait plaidé pour une peine plus légère de 3 à 10 ans.

Jeudi matin, Joshua Wong est entré dans la salle d'audience l'air calme, vêtu d'une chemise bleue, avec des lunettes à monture noire, saluant de la tête ses partisans et scrutant le public ainsi que les journalistes.

Après l'énoncé de la peine, Joshua Wong a remercié ses soutiens et leur a fait un signe de la main en partant. "Nous t'attendrons à ta sortie", lui ont-ils dit.

Des dizaines de personnes avaient patienté, certains depuis la veille, pour assister à l'audience, tandis qu'un important dispositif policier était déployé devant le bâtiment du tribunal.

/ATS