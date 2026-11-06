L'année 2026 probablement la 2e année la plus chaude après 2024

L'année 2026 sera "probablement" la 2e plus chaude enregistrée dans le monde, a jugé vendredi l'observatoire européen Copernicus. Octobre a battu un record mensuel, sous l'effet d'un phénomène El Niño s'ajoutant au réchauffement climatique d'origine humaine.

"2026 sera très probablement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée, avec environ 20% de chances d'égaler ou de dépasser 2024, actuellement l'année la plus chaude jamais enregistrée", a indiqué Copernicus dans son bulletin mensuel.

Il est par ailleurs "désormais quasi certain que l'année 2026 dépassera le seuil de 1,5 °C par rapport aux niveaux moyens préindustriels, devenant ainsi la deuxième année civile à franchir ce cap après 2024", indique Copernicus dans un communiqué.

Cela ne signifie pas pour autant que l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris est révolu, ce seuil devant être franchi sur une période beaucoup plus longue pour être considéré comme officiellement dépassé. Néanmoins, les scientifiques s'accordent à dire que ce dépassement, au moins temporaire, apparaît comme inéluctable et pourrait même être effectif d'ici 2030.

Octobre, mois le plus chaud jamais enregistré

Copernicus indique par ailleurs qu'octobre 2026 a été, à l'échelle mondiale, le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré sur la planète avec une température moyenne de l'air supérieure de 1,75 °C à celle de l'époque préindustrielle. "Il s'agit du troisième mois consécutif à dépasser le seuil de 1,5°C", souligne le réseau européen.

Les températures à la surface des océans et des mers de la planète atteignent également des records pour un mois d'octobre.

"La température moyenne à la surface des mers, en dehors des régions polaires, a atteint 20,95°C - un niveau record pour un mois d'octobre, dépassant le précédent record établi en octobre 2023", indique le bulletin.

/ATS