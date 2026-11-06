Donald Trump, confirmant son intérêt dévorant pour tout ce qui a trait à l'architecture, a signé jeudi un texte classant le Bureau ovale comme "monument historique".

Seule référence aux élections de mi-mandat qui ont vu ses opposants démocrates rafler mardi le Congrès, le président américain avait placé sur son bureau une casquette rouge portant le mot "veto", en référence à sa menace de bloquer de futures lois.

Il n'a toutefois pas fait venir la presse pour commenter ce scrutin, mais pour expliquer la nécessité de préserver, selon lui, à la fois le légendaire bureau et la salle du Conseil des ministres voisine.

Le texte qu'il a signé "empêche quiconque de détruire cet endroit incroyable", qu'il a couvert de dorures, a déclaré le président américain. "Il sera impossible de le raser, de le détruire, de le toucher", a dit l'ancien promoteur immobilier à propos du Bureau ovale.

Le milliardaire de 80 ans a mis à bas une aile de la Maison Blanche pour faire construire une salle de bal, dont il a fait longuement visiter le chantier mercredi à des journalistes.

Il a changé la physionomie de la Maison Blanche, à la décoration auparavant sobre, en accrochant de nombreuses photos de lui-même et des ornements clinquants. Il a aussi bétonné la pelouse de la célèbre roseraie et installé une énorme plateforme d'hélicoptère.

Le dernier projet en date de Donald Trump est la construction à Washington d'une arche monumentale, qu'il veut plus grande que l'Arc de triomphe de Paris.

/ATS