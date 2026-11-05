Pérou: saisie de milliers de mygales destinées au trafic vers l'Allemagne

Les autorités péruviennes ont saisi à l'aéroport de la capitale Lima plus de trois mille mygales sur le point d'être illégalement transportées par avion vers l'Allemagne, a appris l'AFP jeudi de source officielle.

Dissimulées dans des chaussettes usagées, les mygales ont été retrouvées dans trois valises transportées par deux citoyens allemands et un Polonais, a annoncé le Service national des forêts et de la faune sauvage (Serfor).

La saisie a eu lieu lors d'une inspection douanière de routine.

"Au moment de procéder à la fouille manuelle, nous avons constaté que certaines (chaussettes) bougeaient", a déclaré Cora Suárez, technicienne au sein de cette institution.

La spécialiste a indiqué que les arachnides, provenant de plusieurs régions du pays, étaient pour certaines encore à l'état d'oeufs, avec des jeunes jusqu'à des spécimens adultes.

Les araignées ont été recueillies par des agents spécialisés dans des récipients en plastique, selon une vidéo diffusée par le Serfor.

Les trois étrangers ont été interpellés par la police spécialisée dans les délits environnementaux et font l'objet d'une procédure pénale conduite par le parquet, a indiqué la même institution.

Les mygales peuvent se vendre en Europe environ 500 euros pièce. En raison de leur grande valeur, le trafic illégal de faune sauvage est une activité illicite particulièrement lucrative.

Il génère chaque année quelque 20 milliards de dollars à l'échelle mondiale, selon Interpol. Ce trafic est désigné comme l'une des causes majeures de la perte de biodiversité sur la planète.

/ATS