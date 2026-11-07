Police mexicaine: enquête après la mort d'une fillette américaine

Les autorités mexicaines ont ouvert une enquête sur la mort d'une petite fille américaine apparemment ...
Police mexicaine: enquête après la mort d'une fillette américaine

La police mexicaine en action en face de la prison El Castillo à Mexico.

Photo: KEYSTONE/AP/Fausto Camacho Photo: KEYSTONE/AP/Fausto Camacho

Les autorités mexicaines ont ouvert une enquête sur la mort d'une petite fille américaine apparemment victime de tirs de la police lors d'une opération dans l'Etat du Tamaulipas, a indiqué vendredi le parquet.

Les faits, survenus à Matamoros dans cette région frontalière des États-Unis, remontent au 29 octobre, quand les forces de l'ordre se sont déployées contre des barrages organisés par des hommes armés.

Le parquet cherche à savoir si la victime, âgée de 7 ans, a été tuée par des tirs de la police depuis un hélicoptère. "L'enquête progresse de manière significative", a déclaré à la chaîne Milenio le procureur du Tamaulipas, Jesus Govea, précisant que les policiers étaient libres pour le moment.

Selon M. Govea, les forces de l'ordre ont riposté à "une agression" depuis des barrages routiers. La mère de la victime a affirmé qu'un hélicoptère suivait la camionnette dans laquelle elle circulait avec son époux et leurs cinq enfants.

Elle a assuré que son mari était descendu du véhicule pour faire valoir leur statut de civils et que des enfants étaient à bord, mais qu'ils avaient quand même été visés par des tirs. Elle a été blessée, tout comme un adolescent de 13 ans.

Au Mexique, pays miné par le trafic de drogue, de nombreux civils ont péri dans des tirs croisés entre forces de l'ordre et criminels, ou pour ne pas s'être arrêtés à un barrage routier.

/ATS


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