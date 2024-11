Au dernier meeting de Harris: « Si elle ne gagne pas on est foutus »

'Si elle ne gagne pas, on est foutu': comme Robin Matthews, beaucoup d'électeurs démocrates faisant la queue pour le dernier meeting de Kamala Harris, lundi à Philadelphie, craignent le retour d'un Donald Trump 'sans contrôle' à la Maison Blanche.

Sur la grande avenue débouchant sur le 'Philadelphia Museum of Art' devant lequel la vice-présidente devait s'exprimer tard dans la soirée, à quelques heures de l'ouverture mardi des bureaux de vote, la foule est impressionnante et les files d'attentes forment de longs serpentins.

'Je suis prudemment optimiste, mais je suis inquiète', explique Robin Matthews, une responsable associative de 50 ans et venue de banlieue, dans cette Pennsylvanie si cruciale pour le résultat final de l'élection présidentielle.

'Donald Trump va tout ruiner'

'Parce que si elle ne gagne pas, on est foutu. Totalement. Il (Donald Trump) va tout ruiner. Il est sans contrôle, il n'y a plus d'équilibre des pouvoirs', assure-t-elle. A ses côtés, son fils de 16 ans, Asher, intervient pour souligner ce qui, à ses yeux, fait l'enjeu de cette élection: 'la préservation de notre système démocratique'.

Sous les feuillages d'automne, des percussionnistes mettent de l'ambiance avant le meeting où sont attendues des stars comme Lady Gaga et Oprah Winfrey, au pied des marches du musée gravies par Sylvester Stallone dans une célèbre scène de 'Rocky'.

Mais au bout d'une très longue campagne, marquée par des rebondissements extraordinaires dans une Amérique plus divisée que jamais, Yvonne Tinsley, responsable comptabilité de 35 ans, 'veut que ça se termine'.

Elle en a assez des publicités politiques à la télévision et elle est fatiguée de devoir expliquer à ses amis que les informations ne se trouvent pas sur des vidéos sur Facebook ou Instagram.

Prudente, elle ne s'attend à aucun miracle politique avec Kamala Harris. 'Je sais qu'elle ne va pas tout changer', dit-elle. Mais trop de choses sont en jeu à ses yeux si l'ex-président républicain revient à la Maison Blanche.

'Je suis une femme noire en Amérique, donc malheureusement, toutes les politiques me touchent différemment, car je serai la plus mal lotie', explique-t-elle. 'Alors, revenir dans un monde où on n'écoute même pas les femmes blanches, c'est sûr que je serai encore moins entendue'.

'Nous avons eu Trump pendant quatre ans, rien ne fonctionnait', lance à son tour Robert Rudolf, programmateur informatique de 58 ans. 'Il y avait beaucoup de racisme, de misogynie. Ça s'est un peu normalisé, donc j'espère qu'on va rester loin de tout ça'.

Casquette 'Harris-Walz' sur la tête et chemise de bûcheron sur le dos, il explique venir d'un coin rural et 'rouge' de l'Etat.

'Nous sommes de plus en plus divisés. C'est vraiment très difficile de parler aux gens de l'autre côté', dit-il.

Un contexte tendu qui fait craindre à Roxana Rohe, 42 ans, une professeure venue avec ses deux filles, une longue séquence post-électorale.

'Trump est déjà en train de dire que l'élection lui a été volée, avant même qu'elle n'ait eu lieu', soupire-t-elle.

Les premiers bureaux de vote ouvrent mardi à minuit et 1 minute (6h00 heure suisse) sur la côte est dans plusieurs petites communes du New Hampshire comme Dixville Notch ou Millsfield.

