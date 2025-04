Au moins deux morts lors d'une fusillade en Floride

Deux personnes au moins ont été tuées et six autres blessées jeudi par le fils d'une policière, qui a ouvert le feu sur le campus d'une université de Floride, ont annoncé les forces de l'ordre. Le tireur a été blessé par la police et a été hospitalisé.

Les deux personnes décédées ne sont pas des étudiants, a déclaré la police de Tallahassee, la ville où a eu lieu la tragédie. Le suspect est un jeune homme de 20 ans qui étudiait à l'université d'Etat de Floride, l'établissement qu'il a attaqué à la mi-journée.

Selon les forces de l'ordre, il a utilisé une arme appartenant à sa mère, une agente du shérif local, qui travaille pour le comté de Leon depuis 18 ans.

Le suspect a 'invoqué son droit au silence', a précisé la police. Il faisait partie d'une organisation de consultation de la jeunesse de ses services.

Des images filmées par des témoins et diffusées par la chaîne télévisée CNN ont montré la panique qui s'est emparée de l'université de 40'000 étudiants. On y voit un jeune homme marchant tranquillement sur une pelouse et tirant sur des personnes qui tentent de s'enfuir.

'Surréaliste'

Plusieurs étudiants ont témoigné avoir entendu des coups de feu près du bureau associatif des étudiants. 'Tout le monde s'est mis à courir hors' du bâtiment, a raconté Wayne, un jeune homme interrogé par la chaîne de télévision locale WCTV.

'Environ une minute plus tard, nous avons entendu environ huit à dix coups de feu', a-t-il ajouté. Le jeune homme a expliqué avoir vu un autre étudiant touché au ventre. 'Tout cela était complètement surréaliste. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais', a-t-il soufflé.

Un autre étudiant, Sam Swartz se trouvait dans le sous-sol du bureau associatif lorsque les coups de feu ont éclaté. 'Tout le monde a commencé à paniquer', a-t-il raconté au journal Tallahassee Democrat, en assurant avoir entendu une dizaine de coups de feu.

Huit personnes, qui travaillaient sur un projet, se sont regroupées dans un couloir et se sont barricadées avec des poubelles et des panneaux de contreplaqué, a-t-il raconté.

Droit à posséder des armes

Le président Donald Trump a déploré une tragédie 'honteuse et horrible', tout en défendant dans la foulée le droit des Américains à posséder des armes à feu. 'Ces événements sont terribles, mais ce ne sont pas les armes qui tirent, ce sont les gens', a-t-il estimé.

Le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a adressé ses 'prières' pour l'université d'Etat de Floride, dans un message sur le réseau social X.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les tueries sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

Aux Etats-Unis, le droit au port d'arme est protégé par le deuxième amendement de la constitution.

En 2024, plus de 16'000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive. Etats-Unis sur les réseaux sociaux.

/ATS