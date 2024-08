Brésil: des avions militaires pour combattre les feux de brousse

Le gouvernement brésilien a annoncé dimanche l'envoi d'avions militaires pour aider à combattre les feux de brousse qui ravagent l'Etat de Sao Paulo (sud-est), où plus de 40 villes sont en état l'alerte maximale.

'Suivant les orientations du président Luiz Inacio Lula da Silva pour soutenir l'Etat de Sao Paulo dans le combat aux incendies qui touchent des dizaines de communes, nous avons demandé au ministère de la Défense de mobiliser des avions pour lutter (contre les flammes) et surveiller les zones touchées', a publié le ministre du Développement régional, Waldez Goes sur le réseau social X.

Il a précisé que quatre avions ont été déployés dans un premier temps, dont un KC-390 d'Embraer, appareil de transport de troupes reconverti en bombardier d'eau d'une capacité de 12.000 litres.

La situation est particulièrement préoccupante à Ribeirao Preto, ville de plus de 700.000 habitants située à environ 300 km de Sao Paulo, au coeur d'un important agricole.

Dans un lotissement huppé, des habitants ont dû quitter leurs domiciles à l'approche des flammes, selon le site d'informations G1.

Plusieurs vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent Ribeirao Preto plongée dans l'obscurité samedi dès la fin d'après-midi, avec une épaisse couche de fumée et de fortes rafales de vent.

'C'est apocalyptique'

'C'est apocalyptique. Beaucoup de vent, beaucoup de fumée, on ne voit plus la ville. Et il est 17h', dit l'auteur d'une de ses vidéos, muni d'un masque de protection pour sortir de chez lui et plissant les yeux à cause de la fumée.

Deux employés d'une usine sont décédés vendredi à Urupes, dans le nord de l'Etat, alors qu'ils luttaient contre un incendie.

Le gouverneur de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, a décrété samedi soir l'état d'urgence dans 45 communes et annoncé que 10 millions de réais (environ 1,6 millions d'euros) seront destinés à venir en aide aux producteurs ruraux dont les cultures ou les élevages ont été affectés par les incendies.

Selon la mairie de Santo Antônio do Aracanguá, une quarantaine de bovins sont morts carbonisés dans une ferme.

Les autorités espèrent que la pluie annoncée pour les prochaines heures aide à atténuer la situation.

D'après les données recueillies par les satellites de l'Institut national de recherches spatiales (Inpe), l'Etat de Sao Paulo vit son pire mois d'août pour les incendies depuis le début des relevés, en 1998, avec 3.480 foyers identifiés. C'est plus du double du total de l'année dernière.

La propagation des incendies est favorisée par une période de sécheresse prolongée, dans l'Etat de Sao Paulo, mais aussi en Amazonie (nord), où les feux de forêt font rage.

